Барьяхтар Игнатий Анастасович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1858
Отец: Барьяхтар Анастас Федорович
Мать: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Елизавета Игнатьевна
Мать ребёнка: Барьяхтар Феодора Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
21.10.1885
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
16.06.1888
Сын: Барьяхтар Иван Игнатьевич
Мать ребёнка: Барьяхтар Феодора Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1888г.,лист-98,зап.-22,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Мария Игнатовна
Мать ребёнка: Барьяхтар Феодора Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Барьяхтар Дмитрий Игнатьевич
Мать ребёнка: Барьяхтар Феодора Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Барьяхтар Николай Игнатович
Мать ребёнка: Барьяхтар Феодора Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно