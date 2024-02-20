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Барьяхтар Игнатий Анастасович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Барьяхтар Анастас Федорович

Мать: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Елизавета Игнатьевна

Мать ребёнка: Барьяхтар Феодора Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
21.10.1885

Жена: Барьяхтар Феодора Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
16.06.1888

Сын: Барьяхтар Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Барьяхтар Феодора Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1888г.,лист-98,зап.-22,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Мария Игнатовна

Мать ребёнка: Барьяхтар Феодора Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Барьяхтар Дмитрий Игнатьевич

Мать ребёнка: Барьяхтар Феодора Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Барьяхтар Николай Игнатович

Мать ребёнка: Барьяхтар Феодора Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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