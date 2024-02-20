Барьяхтар Анастас Федорович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1824
Отец: Барьяхтар Федор Акритович
Мать: Барьяхтар Анастасия
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Барьяхтар Игнатий Анастасович
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Барьяхтар Федор Анастасович
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1881г.,лист-24,зап.-54,ГАДО,Ф - 426-1-4
Рождение ребёнка
20.11.1863
Дочь: Екатерина Анастасовна
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1863г.,лист-12,зап.-31
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Барьяхтар Георгий Анастасович
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно