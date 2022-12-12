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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1798 г.р.
Вычислено 1806 г.р.
Вычислено 1818 г.р.
Вычислено 1820 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.

Дочь: Мухина Дарья Гавриловна

Отец ребёнка: Мухин Гавриил Иванович

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.

Дочь: Мухина Пелагея Гавриловна

Отец ребёнка: Мухин Гавриил Иванович

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.

Дочь: Мухина Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Мухин Гавриил Иванович

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1820 ст.

Сын: Мухин Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Мухин Гавриил Иванович

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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