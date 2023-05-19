Безчастная (Самойлова) Надежда Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти08.10.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
19.01.1892
Рождение ребёнка
09.06.1906
Дочь: Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Безчастный Иосиф Михайлович
Рождение ребёнка
09.06.1906
Сын: Безчастный Александр Иосифович
Отец ребёнка: Безчастный Иосиф Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.10.1910
Причина смерти: горло