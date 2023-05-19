Безчастная (Самойлова) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безчастная (Самойлова) Надежда Алексеевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1874

Дата смерти

08.10.1910

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Самойлов Алексей Севастьянович

Мать: Самойлова Евгения Евдокимовна

Бракосочетание
19.01.1892

Муж: Безчастный Иосиф Михайлович

Рождение ребёнка
09.06.1906

Дочь: Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Безчастный Иосиф Михайлович

Рождение ребёнка
09.06.1906

Сын: Безчастный Александр Иосифович

Отец ребёнка: Безчастный Иосиф Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.10.1910
Причина смерти: горло
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