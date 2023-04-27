Vsevolozh Dmitri Aleksandrovich
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1450
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александр-Всеволод Глебович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1420
Сын: Vsevolozh Ivan Dmitrievich
Мать ребёнка: не указана
Русское Государство
Работа или профессия
Неизвестно
воевода
Смерть
После 1450
Русское Государство