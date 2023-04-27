Vsevolozh Dmitri Aleksandrovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vsevolozh Dmitri Aleksandrovich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1450

Пол

Мужской

Отец

Около 1394 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1420 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр-Всеволод Глебович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1420

Сын: Vsevolozh Ivan Dmitrievich

Мать ребёнка: не указана

Русское Государство
Работа или профессия
Неизвестно
воевода
Смерть
После 1450
Русское Государство
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