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Сентюринъ Никита

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Место рождения

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

?.09.1837

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Сентюринъ Степанъ

Мать: Сентюрина Хавронья Тимофеева

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Боканова Ненила

Мать ребёнка: Сентюрина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Сентюринъ Петръ

Мать ребёнка: Сентюрина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1785

Дочь: Сентюрина Агрипина

Мать ребёнка: Сентюрина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1788

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Сентюрина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Сентюрина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1796

Сын: Сентюринъ Иванъ

Мать ребёнка: Сентюрина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1800

Сын: Сентюринъ Егоръ

Мать ребёнка: Сентюрина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сентюрина Авдотья

Смерть
?.09.1837
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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