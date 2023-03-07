Сентюринъ Никита
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти?.09.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Сентюринъ Степанъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Боканова Ненила
Мать ребёнка: Сентюрина Авдотья
Рождение ребёнка
1783
Сын: Сентюринъ Петръ
Мать ребёнка: Сентюрина Авдотья
Рождение ребёнка
15.06.1785
Дочь: Сентюрина Агрипина
Мать ребёнка: Сентюрина Авдотья
Рождение ребёнка
10.09.1788
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Сентюрина Авдотья
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Сентюрина Авдотья
Рождение ребёнка
1796
Сын: Сентюринъ Иванъ
Мать ребёнка: Сентюрина Авдотья
Рождение ребёнка
15.04.1800
Сын: Сентюринъ Егоръ
Мать ребёнка: Сентюрина Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сентюрина Авдотья
Смерть
?.09.1837