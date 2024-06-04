Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Феврония Антонова
Отец ребёнка: Тарканов Антон Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Тарканов Лука (Лукьян) Антонов
Отец ребёнка: Тарканов Антон Сергеев
Смерть
После 1816