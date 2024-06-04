Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарканов Антон Сергеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Феврония Антонова

Отец ребёнка: Тарканов Антон Сергеев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Тарканов Лука (Лукьян) Антонов

Отец ребёнка: Тарканов Антон Сергеев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1816

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