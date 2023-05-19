Маркова Прасковья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Марков Герман Никифорович
Отец ребёнка: Марков Никифор Александрович
Рождение ребёнка
11.07.1890
Дочь: Акилина Никифоровна
Отец ребёнка: Марков Никифор Александрович
Рождение ребёнка
24.09.1893
Сын: Марков Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Марков Никифор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно