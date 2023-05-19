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Маркова Прасковья Яковлевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Марков Герман Никифорович

Отец ребёнка: Марков Никифор Александрович

Рождение ребёнка
11.07.1890

Дочь: Акилина Никифоровна

Отец ребёнка: Марков Никифор Александрович

Рождение ребёнка
24.09.1893

Сын: Марков Сергей Никифорович

Отец ребёнка: Марков Никифор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Никифор Александрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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