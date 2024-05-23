Корепина (Юдина) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1989
Сын: Корепин Антон Вениаминович
Отец ребёнка: Корепин Вениамин Петрович
Рождение ребёнка
08.09.1996
Дочь: Савенко (Жигалина) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Жигалин Василий Владимирович