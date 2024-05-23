Корепина (Юдина) Елена Николаевна 02.03.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корепина (Юдина) Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1971

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1971

Отец: Юдин Николай Васильевич

Мать: Юдина (Коробова) Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корепин Вениамин Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жигалин Василий Владимирович

Рождение ребёнка
08.01.1989

Сын: Корепин Антон Вениаминович

Отец ребёнка: Корепин Вениамин Петрович

Рождение ребёнка
08.09.1996

Дочь: Савенко (Жигалина) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Жигалин Василий Владимирович

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