Лаптев Артём Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаптев Артём Владимирович

Лаптев Артём Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.2004

Пол

Мужской

Отец

1980 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.2004

Отец: Лаптев Владимир Викторович

Мать: Лаптева-Риф Оксана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close