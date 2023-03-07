Проняхина (Космина) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения20.11.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Захаров Григорий Космин
Мать: не указана
Дочь: Проняхина Вера Егоровна
Отец ребёнка: Проняхин Георгий Михайлович
Дочь: Проняхина Анна Егоровна
Отец ребёнка: Проняхин Георгий Михайлович
Дочь: Проняхина Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Проняхин Георгий Михайлович
Сын: Проняхин Григорий Егорович
Отец ребёнка: Проняхин Георгий Михайлович
Дочь: Проняхина Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Проняхин Георгий Михайлович
Дочь: Проняхина Мария Егоровна
Отец ребёнка: Проняхин Георгий Михайлович
Дочь: Проняхина Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Проняхин Георгий Михайлович
Сын: Проняхин Иоанн (Иван) Егорович
Отец ребёнка: Проняхин Георгий Михайлович
Дочь: Проняхина Акилина Егоровна
Отец ребёнка: Проняхин Георгий Михайлович
Дочь: Проняхина Мария Егоровна
Отец ребёнка: Проняхин Георгий Михайлович
Дочь: Проняхина Наталия Егоровна
Отец ребёнка: Проняхин Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Проняхин Георгий Михайлович
Дочь: Проняхина Анна Егоровна
Отец ребёнка: Проняхин Георгий Михайлович