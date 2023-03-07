Проняхина (Космина) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проняхина (Космина) Анна Григорьевна

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.11.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1871 ст.

Отец: Захаров Григорий Космин

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
16.10.1888 ст.

Муж: Проняхин Георгий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.09.1889 ст.

Дочь: Проняхина Вера Егоровна

Отец ребёнка: Проняхин Георгий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1891 ст.

Дочь: Проняхина Анна Егоровна

Отец ребёнка: Проняхин Георгий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.04.1893 ст.

Дочь: Проняхина Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Проняхин Георгий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.11.1894 ст.

Сын: Проняхин Григорий Егорович

Отец ребёнка: Проняхин Георгий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.09.1896 ст.

Дочь: Проняхина Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Проняхин Георгий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.01.1898 ст.

Дочь: Проняхина Мария Егоровна

Отец ребёнка: Проняхин Георгий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.05.1899 ст.

Дочь: Проняхина Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Проняхин Георгий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.1901

Сын: Проняхин Иоанн (Иван) Егорович

Отец ребёнка: Проняхин Георгий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.06.1903

Дочь: Проняхина Акилина Егоровна

Отец ребёнка: Проняхин Георгий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1904 ст.

Дочь: Проняхина Мария Егоровна

Отец ребёнка: Проняхин Георгий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1906 ст.

Дочь: Проняхина Наталия Егоровна

Отец ребёнка: Проняхин Георгий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.07.1908 ст.

Сын: Проняхин Сергей Егорович

Отец ребёнка: Проняхин Георгий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1909 ст.

Дочь: Проняхина Анна Егоровна

Отец ребёнка: Проняхин Георгий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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