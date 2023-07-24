Будовская Наталия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Рождение ребёнка
01.10.1927
Дочь: Лоцманова Надежда Степановна
Отец ребёнка: Будовский Стефан Романович
Рождение ребёнка
30.08.1938
Дочь: Ильина Екатерина Стефановна
Отец ребёнка: Будовский Стефан Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будовский Ефим Стефанович
Отец ребёнка: Будовский Стефан Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно