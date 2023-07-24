Будовская Наталия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будовская Наталия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1927

Дочь: Лоцманова Надежда Степановна

Отец ребёнка: Будовский Стефан Романович

Прилепы, Погоженская волость, Тимской уезд
Рождение ребёнка
30.08.1938

Дочь: Ильина Екатерина Стефановна

Отец ребёнка: Будовский Стефан Романович

Прилепы, Погоженская волость, Тимской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будовский Ефим Стефанович

Отец ребёнка: Будовский Стефан Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будовский Стефан Романович

Смерть
Неизвестно
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