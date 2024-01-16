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Бутягина, Лукина Ольга Ивановна

Место рождения

д. Михнево Варженского Ивано-Богословского прихода Устюжского уезда

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Бутягин Иван

Мать: не указана

д. Михнево Варженского Ивано-Богословского прихода Устюжского уезда
Рождение ребёнка
1865

Сын: Лукин Владимир Матвеевич

Отец ребёнка: Лукин Матвей Логинович (Логгинович)

д. Костылево Бакшеевской волости
Бракосочетание
18.05.1866

Муж: Лукин Матвей Логинович (Логгинович)

д. Костылево Бакшеевской волости
Смерть
Неизвестно
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