Бутягина, Лукина Ольга Ивановна
Место рожденияд. Михнево Варженского Ивано-Богословского прихода Устюжского уезда
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Бутягин Иван
д. Михнево Варженского Ивано-Богословского прихода Устюжского уезда
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Лукин Матвей Логинович (Логгинович)
д. Костылево Бакшеевской волости
Бракосочетание
18.05.1866
д. Костылево Бакшеевской волости
Смерть
Неизвестно