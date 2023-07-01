Горбатенко (Лупанова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатенко (Лупанова) Клавдия Ивановна

Место рождения

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
15.02.1899 ст.

Муж: Горбатенко Алексей Павлович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.12.1899 ст.

Сын: Горбатенко Даниил Алексеевич

Отец ребёнка: Горбатенко Алексей Павлович

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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