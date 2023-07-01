Горбатенко (Лупанова) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1899 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.12.1899 ст.
Сын: Горбатенко Даниил Алексеевич
Отец ребёнка: Горбатенко Алексей Павлович
Смерть
Неизвестно