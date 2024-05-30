Дитятев Андрей Алексеевия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти10.08.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Дитятев Алексей Александрович
Мать: не указана
Военная служба
1941
рядовой
Смерть
10.08.1942
Вольный, Краснозоренский муниципальный район, Орловская область
погиб в бою, захоронен в пос.Вольный Краснозоренский муниципальный район, Орловская область.