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Дитятев Андрей Алексеевия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

10.08.1942

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Дитятев Алексей Александрович

Мать: не указана

Военная служба
1941
рядовой
Смерть
10.08.1942
Вольный, Краснозоренский муниципальный район, Орловская область
погиб в бою, захоронен в пос.Вольный Краснозоренский муниципальный район, Орловская область.

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