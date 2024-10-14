Деркач Дмитрий Андреевич 1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Деркач Дмитрий Андреевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1808

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Деркач Андрей Яковлевич

Мать: Деркач (Ярошок) Матрёна Корнеевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деркач София Максимовна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Деркач Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Деркач София Максимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.10.1843 ст.

Сын: Деркач Козьма Дмитриевич

Мать ребёнка: Деркач София Максимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Кнуренко (Деркач) Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Деркач София Максимовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
1856
Покровское, Чернігівська область

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