Деркач Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Деркач София Максимовна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Деркач Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Деркач София Максимовна
Рождение ребёнка
09.10.1843 ст.
Мать ребёнка: Деркач София Максимовна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Кнуренко (Деркач) Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Деркач София Максимовна
Смерть
1856