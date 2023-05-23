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(Адлерберг) Елена Васильевна
(Адлерберг) Елена Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.10.1881
Пол
Женский
Отец
Граф Адлерберг Василий Владимирович
1827 г.р.
Мать
Адлерберг (Фон Кнорринг) Екатерина Густавовна
1837 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
03.10.1881
Отец:
Граф Адлерберг Василий Владимирович
Мать:
Адлерберг Екатерина Густавовна
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