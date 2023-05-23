Адлерберг (фон Кнорринг) Екатерина Густавовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1837
Дата смерти16.07.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1859
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.02.1860
Сын: Адлерберг Александр Васильевич
Отец ребёнка: Граф Адлерберг Василий Владимирович
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.09.1864
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Граф Адлерберг Василий Владимирович
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.07.1872
Сын: Адлерберг Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Граф Адлерберг Василий Владимирович
Гатчина
Рождение ребёнка
14.07.1874
Дочь: Цветков Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Граф Адлерберг Василий Владимирович
Рождение ребёнка
03.10.1881
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Граф Адлерберг Василий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Граф Адлерберг Василий Владимирович
Смерть
16.07.1909
Ревель