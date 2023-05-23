Адлерберг (фон Кнорринг) Екатерина Густавовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адлерберг (фон Кнорринг) Екатерина Густавовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1837

Дата смерти

16.07.1909

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1859

Муж: Граф Адлерберг Василий Владимирович

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.02.1860

Сын: Адлерберг Александр Васильевич

Отец ребёнка: Граф Адлерберг Василий Владимирович

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.09.1864

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Граф Адлерберг Василий Владимирович

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.07.1872

Сын: Адлерберг Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Граф Адлерберг Василий Владимирович

Гатчина
Рождение ребёнка
14.07.1874

Дочь: Цветков Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Граф Адлерберг Василий Владимирович

Рождение ребёнка
03.10.1881

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Граф Адлерберг Василий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Граф Адлерберг Василий Владимирович

Смерть
16.07.1909
Ревель