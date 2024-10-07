Лукина Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиМежду 1873 и 1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Лукин Прокопий Васильевич
Отец ребёнка: Лукин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Лукин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Лукина) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Лукин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Лукин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Лукин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Лукина) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Лукин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Лукин Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Лукин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Лукина) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Лукин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Лукин Василий Иванович
Смерть
Между 1873 и 1888