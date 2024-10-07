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Лукина Параскева Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Между 1873 и 1888

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Воскресенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Лукин Прокопий Васильевич

Отец ребёнка: Лукин Василий Иванович

Воскресенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Лукин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Лукин Василий Иванович

Воскресенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Лукина) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Лукин Василий Иванович

Воскресенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Лукин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Лукин Василий Иванович

Воскресенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Лукина) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Лукин Василий Иванович

Воскресенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Лукин Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Лукин Василий Иванович

Воскресенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Лукина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Лукин Василий Иванович

Воскресенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Лукин Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Лукин Василий Иванович

Воскресенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1873 и 1888

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