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Антипинъ Василій
Антипинъ Василій
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1904
Дата смерти
1904
Пол
Мужской
Отец
Антипинъ Тимоѳей
1862 г.р.
Мать
Антипина (Бусалаева) Елена
1861 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец:
Антипинъ Тимоѳей
Мать:
Антипина Елена
Смерть
1904
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