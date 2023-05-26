Фурсин Григорий Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Фурса Евстафий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Фурсин Афанасий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
хутор Никольской Слободы, Воронежская губерния этот же уезд