Фурсин Григорий Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсин Григорий Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Фурса Евстафий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Фурсин Афанасий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
хутор Никольской Слободы, Воронежская губерния этот же уезд
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