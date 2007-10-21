Пищулина Ираида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищулина Ираида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1906

Дата смерти

29.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1931

Дочь: Вакина Руфина Афанасьевна

Отец ребёнка: Пищулин Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
24.09.1939

Дочь: Юлия Афанасьевна

Отец ребёнка: Пищулин Афанасий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пищулин Афанасий Иванович

Смерть
29.03.1988
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