Пищулина Ираида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1906
Дата смерти29.03.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1931
Дочь: Вакина Руфина Афанасьевна
Отец ребёнка: Пищулин Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
24.09.1939
Дочь: Юлия Афанасьевна
Отец ребёнка: Пищулин Афанасий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.1988