Носова Афимья Поликарпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Носов Иван Федоров
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Носов Иван Федоров
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Носов Гаврила Иванов
Отец ребёнка: Носов Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Носов Иван Федоров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850