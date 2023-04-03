Kaygorodov (Кайгородов) Valentin (Валентин)
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1917
Отец: Kaygorodov (кайгородов) Михаил Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1938
Дочь: Saeta Zoya (Зоя)
Мать ребёнка: Кайгородова Ксения
СССР, Свердловская область, д. Большое Ивонино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно