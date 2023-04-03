Kaygorodov (Кайгородов) Valentin (Валентин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kaygorodov (Кайгородов) Valentin (Валентин)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1938 г.р.
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Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1917

Отец: Kaygorodov (кайгородов) Михаил Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1938

Дочь: Saeta Zoya (Зоя)

Мать ребёнка: Кайгородова Ксения

СССР, Свердловская область, д. Большое Ивонино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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