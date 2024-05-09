Сипенятова Татьяна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Сипенятов Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Сипенятов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Сипенятов Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Сипенятов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Сипенятова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Сипенятов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Сипенятова Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Сипенятов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Сипенятов Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Сипенятов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
05.12.1913
Сын: Сипенятов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Сипенятов Дмитрий Алексеевич
Батама, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
1928