Сипенятова Татьяна Матвеевна 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сипенятова Татьяна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сипенятов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Сипенятов Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Сипенятов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Сипенятов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Сипенятов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Сипенятова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Сипенятов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Сипенятова Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Сипенятов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Сипенятов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Сипенятов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
05.12.1913

Сын: Сипенятов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Сипенятов Дмитрий Алексеевич

Батама, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
1928

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