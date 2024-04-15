Павловская (Головченко) Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-7SMF-L?i=91&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
24.06.1907 ст.
Сын: Павловский Давид Макарович
Отец ребёнка: Павловский Макар Михайлович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJ45?i=803&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно