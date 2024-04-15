Павловская (Головченко) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павловская (Головченко) Мария Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1905 ст.

Муж: Павловский Макар Михайлович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-7SMF-L?i=91&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
24.06.1907 ст.

Сын: Павловский Давид Макарович

Отец ребёнка: Павловский Макар Михайлович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJ45?i=803&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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