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Вальков Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
08.02.1805 ст.

Жена: Валькова (Семакова) Наталья Осиповна

Фонд № 29. Оп.25. Д. 12, Л.57. | Для Василия это второй брак, у него уже есть Иван и Соломония от первой жены Евдокии (она ровесница Василию).
Смерть
Неизвестно

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