Вальков Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
08.02.1805 ст.
Фонд № 29. Оп.25. Д. 12, Л.57. | Для Василия это второй брак, у него уже есть Иван и Соломония от первой жены Евдокии (она ровесница Василию).
Смерть
Неизвестно