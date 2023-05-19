Подзолкина (Белявская) Елизавета Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения29.08.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1891
Бракосочетание
22.01.1912
Рождение ребёнка
05.01.1913
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Подзолкин Семен Петрович
Рождение ребёнка
26.09.1914
Дочь: Зиновия Семеновна
Отец ребёнка: Подзолкин Семен Петрович
Рождение ребёнка
15.06.1918
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Подзолкин Семен Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно