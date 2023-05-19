Подзолкина (Белявская) Елизавета Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подзолкина (Белявская) Елизавета Спиридоновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

29.08.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1891

Отец: Белявский Спиридон Андреевич

Мать: Белявская Соломонида Ивановна

Бракосочетание
22.01.1912

Муж: Подзолкин Семен Петрович

Рождение ребёнка
05.01.1913

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Подзолкин Семен Петрович

Рождение ребёнка
26.09.1914

Дочь: Зиновия Семеновна

Отец ребёнка: Подзолкин Семен Петрович

Рождение ребёнка
15.06.1918

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Подзолкин Семен Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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