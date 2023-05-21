Алексашова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексашова Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1999

Дочь: Алексашова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексашов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
03.05.2006

Сын: Алексашов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Алексашов Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексашов Алексей Николаевич

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