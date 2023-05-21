Алексашова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1999
Дочь: Алексашова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексашов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
03.05.2006
Сын: Алексашов Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Алексашов Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно