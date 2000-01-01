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Лазуткин Яков Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазуткин Михаил Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1919

Дочь: Лазуткина Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Лазуткина Александра Михайловна

Запись о рождении и крещении сделана в селе Владиславка Феодосийского уезда.
Место жительства
1919
Крестьянин села Нащекино Нащекинской волости Кирсановского уезда Тамбовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазуткина Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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