Лазуткин Яков Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лазуткин Михаил Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1919
Дочь: Лазуткина Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Лазуткина Александра Михайловна
Запись о рождении и крещении сделана в селе Владиславка Феодосийского уезда.
Место жительства
1919
Крестьянин села Нащекино Нащекинской волости Кирсановского уезда Тамбовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно