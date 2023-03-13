Ерышева Федосья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерышева Федосья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

21.04.1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.02.1810

Муж: Ерышевъ Иванъ

Рождение ребёнка
1821

Сын: Ерышевъ Николай

Отец ребёнка: Ерышевъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ерышевъ Василий

Отец ребёнка: Ерышевъ Иванъ

Александровка
Смерть
21.04.1875
Александровка
Причина смерти: Отъ удушья
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