Ерышева Федосья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти21.04.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1810
Муж: Ерышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1821
Сын: Ерышевъ Николай
Отец ребёнка: Ерышевъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
1832
Сын: Ерышевъ Василий
Отец ребёнка: Ерышевъ Иванъ
Александровка
Смерть
21.04.1875
Александровка
Причина смерти: Отъ удушья