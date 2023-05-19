Бабина (Саввина) Матрона Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти25.11.1917
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Саввин Матвей Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1853
Рождение ребёнка
14.04.1856
Отец ребёнка: Бабин Яков Лукьянович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Бабин Яков Лукьянович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Жадан Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Бабин Яков Лукьянович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.11.1917
Причина смерти: старость