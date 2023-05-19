Бабина (Саввина) Матрона Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина (Саввина) Матрона Матвеевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1836

Дата смерти

25.11.1917

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Саввин Матвей Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1853

Муж: Бабин Яков Лукьянович

Рождение ребёнка
14.04.1856

Сын: Бабин Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Бабин Яков Лукьянович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Бабин Яков Лукьянович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Жадан Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Бабин Яков Лукьянович

Рождение ребёнка
01.08.1879

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.11.1917
Причина смерти: старость
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