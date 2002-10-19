Бексаева (Лисицкая) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бексаева (Лисицкая) Любовь Ивановна

Место рождения

Киев

Дата рождения

14.10.1924

Дата смерти

19.10.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1924

Отец: Иван

Мать: не указана

Киев
Рождение ребёнка
13.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бексаев Анатолий Сергеевич

г. Поти Грузия
Смерть
19.10.2002
Санкт-Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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