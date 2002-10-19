Бексаева (Лисицкая) Любовь Ивановна
Место рожденияКиев
Дата рождения14.10.1924
Дата смерти19.10.2002
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1924
Отец: Иван
Киев
Рождение ребёнка
13.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бексаев Анатолий Сергеевич
г. Поти Грузия
Смерть
19.10.2002
Санкт-Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость