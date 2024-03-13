Ruth John Peter
Место рожденияKolb, Russia
Дата рождения16.12.1887
Дата смерти06.03.1969
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1887
Отец: Roth Johann Philipp
Мать: Katharina Elisabeth
Kolb, Russia
Иммиграция
1907
Место жительства
1920
Tacoma Ward 5, Pierce, Washington, United States
Место жительства
1930
Pierce, Washington
Смерть
06.03.1969
Toppenish, Yakima, WA
Похороны
Неизвестно
Reservation Community Memorial Park, Wapato, Yakima, Washington, United States