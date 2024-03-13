Ruth John Peter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ruth John Peter

Место рождения

Kolb, Russia

Дата рождения

16.12.1887

Дата смерти

06.03.1969

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1887

Отец: Roth Johann Philipp

Мать: Katharina Elisabeth

Kolb, Russia
Иммиграция
1907
Место жительства
1920
Tacoma Ward 5, Pierce, Washington, United States
Место жительства
1930
Pierce, Washington
Смерть
06.03.1969
Toppenish, Yakima, WA
Похороны
Неизвестно
Reservation Community Memorial Park, Wapato, Yakima, Washington, United States
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