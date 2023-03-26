Прокопий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокопий Петрович

Прокопий Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Пол

Мужской

Отец

1781 г.р.

Мать

1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Петр Сидорович

Мать: Дарья Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close