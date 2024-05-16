Бухарметова Гульназ Фанур
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1988
Отец: Сайфутдинов Фанур Анварович
Мать: Сайфутдинова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бухарметов Анур
Рождение ребёнка
05.09.2011
Сын: Сайфутдинов Артем
Отец ребёнка: Бухарметов Анур
Рождение ребёнка
01.01.2024
Дочь: Бухарметова Алина Анур
Отец ребёнка: не указан