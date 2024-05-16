Сайфутдинова Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1985
Отец ребёнка: Сайфутдинов Фанур Анварович
Рождение ребёнка
09.01.1988
Дочь: Бухарметова Гульназ Фанур
Отец ребёнка: Сайфутдинов Фанур Анварович
Рождение ребёнка
17.02.2013
Дочь: Сайфутдинова Гузель Фанур
Отец ребёнка: Сайфутдинов Фанур Анварович