Сайфутдинова Светлана 03.08.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сайфутдинова Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

ХХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сайфутдинов Фанур Анварович

Рождение ребёнка
15.11.1985

Сын: Сайфутдинов Фидан Фанур

Отец ребёнка: Сайфутдинов Фанур Анварович

Рождение ребёнка
09.01.1988

Дочь: Бухарметова Гульназ Фанур

Отец ребёнка: Сайфутдинов Фанур Анварович

Рождение ребёнка
17.02.2013

Дочь: Сайфутдинова Гузель Фанур

Отец ребёнка: Сайфутдинов Фанур Анварович

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