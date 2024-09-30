Руотси (Хямяляйнен) Анна Симоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руотси (Хямяляйнен) Анна Симоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руотси Петр Моисеевич

Рождение ребёнка
28.01.1799

Дочь: Матикайнен (Руотси) Катарина Петровна

Отец ребёнка: Руотси Петр Моисеевич

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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