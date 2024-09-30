Руотси (Хямяляйнен) Анна Симоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1799
Дочь: Матикайнен (Руотси) Катарина Петровна
Отец ребёнка: Руотси Петр Моисеевич
Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно