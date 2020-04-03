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Поляков Евгений Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1945

Дата смерти

03.04.2020

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1945

Отец: Поляков Константин Григорьевич

Мать: Полякова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
24.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полякова Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
25.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полякова Антонина Васильевна

Миллерово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Антонина Васильевна

Смерть
03.04.2020
Миллерово Ростовской области
Причина смерти: Сердечная недостаточность, долго болел
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