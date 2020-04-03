Поляков Евгений Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1945
Дата смерти03.04.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1945
Рождение ребёнка
24.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полякова Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
25.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полякова Антонина Васильевна
Миллерово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.04.2020
Миллерово Ростовской области
Причина смерти: Сердечная недостаточность, долго болел