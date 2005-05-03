Полякова (Чучко) Ольга Михайловна
Место рожденияуроженка Украины
Дата рождения15.06.1916
Дата смерти03.05.2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1916
Отец: Чучко Михаил
уроженка Украины
Рождение ребёнка
26.04.1945
Сын: Поляков Евгений Константинович
Отец ребёнка: Поляков Константин Григорьевич
Смерть
03.05.2005
Миллерово Ростовской области
Причина смерти: Острый инфаркт, поражение всех стенок