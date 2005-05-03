Полякова (Чучко) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Чучко) Ольга Михайловна

Место рождения

уроженка Украины

Дата рождения

15.06.1916

Дата смерти

03.05.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1916

Отец: Чучко Михаил

Мать: не указана

уроженка Украины
Рождение ребёнка
26.04.1945

Сын: Поляков Евгений Константинович

Отец ребёнка: Поляков Константин Григорьевич

Смерть
03.05.2005
Миллерово Ростовской области
Причина смерти: Острый инфаркт, поражение всех стенок
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