Samaduroff (Samaduroff) Hazel Savelevna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Samaduroff (Samaduroff) Hazel Savelevna

Место рождения

Russia

Дата рождения

17.10.1895

Дата смерти

31.10.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1895

Отец: Бибаев Bibayoff (bebaeff) Савелий Saveli Евстратович Yastropich

Мать: Bibayoff Mary

Russia
Рождение ребёнка
08.07.1908

Сын: Samaduroff Alex Jim

Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Тимофей Timofei Павлович Pavlich Eyon

California, United States
Рождение ребёнка
30.04.1910

Дочь: Julia Jim

Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Тимофей Timofei Павлович Pavlich Eyon

California, United States
Рождение ребёнка
09.06.1913

Дочь: Mary Jim

Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Тимофей Timofei Павлович Pavlich Eyon

Guadalupe, Mexico
Рождение ребёнка
06.09.1913

Сын: Samaduroff William Jim

Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Тимофей Timofei Павлович Pavlich Eyon

Mexico
Рождение ребёнка
22.02.1920

Дочь: Nellie Jim

Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Тимофей Timofei Павлович Pavlich Eyon

California, United States
Рождение ребёнка
22.03.1922

Дочь: Vera Jim

Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Тимофей Timofei Павлович Pavlich Eyon

California, United States
Рождение ребёнка
21.09.1924

Дочь: Annie Jim

Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Тимофей Timofei Павлович Pavlich Eyon

Compton, Los Angeles, California, United States
Рождение ребёнка
26.09.1931

Дочь: Alice Jim

Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Тимофей Timofei Павлович Pavlich Eyon

Los Angeles, California, United States
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самадуров Samaduroff Тимофей Timofei Павлович Pavlich Eyon

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самадуров Samaduroff Тимофей Timofei Павлович Pavlich Eyon

Смерть
31.10.1969
Los Angeles, California, United States
Похороны
?.11.1969
Commerce, Los Angeles, California, United States
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