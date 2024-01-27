Samaduroff (Samaduroff) Hazel Savelevna
Место рожденияRussia
Дата рождения17.10.1895
Дата смерти31.10.1969
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1895
Russia
Рождение ребёнка
08.07.1908
California, United States
Рождение ребёнка
30.04.1910
Дочь: Julia Jim
Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Тимофей Timofei Павлович Pavlich Eyon
California, United States
Рождение ребёнка
09.06.1913
Дочь: Mary Jim
Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Тимофей Timofei Павлович Pavlich Eyon
Guadalupe, Mexico
Рождение ребёнка
06.09.1913
Mexico
Рождение ребёнка
22.02.1920
Дочь: Nellie Jim
Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Тимофей Timofei Павлович Pavlich Eyon
California, United States
Рождение ребёнка
22.03.1922
Дочь: Vera Jim
Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Тимофей Timofei Павлович Pavlich Eyon
California, United States
Рождение ребёнка
21.09.1924
Дочь: Annie Jim
Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Тимофей Timofei Павлович Pavlich Eyon
Compton, Los Angeles, California, United States
Рождение ребёнка
26.09.1931
Дочь: Alice Jim
Отец ребёнка: Самадуров Samaduroff Тимофей Timofei Павлович Pavlich Eyon
Los Angeles, California, United States
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.10.1969
Los Angeles, California, United States
Похороны
?.11.1969
Commerce, Los Angeles, California, United States