Grzybowska h. Prus (II - Wilczekosy) (Izbińska z Izdebna h. Prawdzic) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Grzybowska h. Prus (II - Wilczekosy) (Izbińska z Izdebna h. Prawdzic) Anna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1550

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1550

Отец: Izbiński H. Prawdzic (izbiński Z Izdebna H. Prawdzic), Z Izdebna Wacław

Мать: Izbińska Katarzyna

Бракосочетание
Около 1570

Муж: Grzybowski H. Prus (ii - Wilczekosy) Mikołaj

Бракосочетание с: Anna IZBINSKA Z IZDEBNA H. PRAWDZIC
Рождение ребёнка
Около 1580

Сын: Grzybowski Z Grzybowa-Windyki H. Prus (ii - Wilczekosy) Samuel

Отец ребёнка: Grzybowski H. Prus (ii - Wilczekosy) Mikołaj

Рождение ребёнка
1580

Сын: Grzybowski H. Prus (ii - Wilczekosy) Teofil

Отец ребёнка: Grzybowski H. Prus (ii - Wilczekosy) Mikołaj

Рождение ребёнка
1588

Сын: Grzybowski Z Grzybowa-Windyki H. Prus (ii - Wilczekosy) Stefan Dobrogost

Отец ребёнка: Grzybowski H. Prus (ii - Wilczekosy) Mikołaj

Płock
Смерть
Неизвестно
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