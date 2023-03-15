Grzybowska h. Prus (II - Wilczekosy) (Izbińska z Izdebna h. Prawdzic) Anna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1550
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1550
Бракосочетание
Около 1570
Бракосочетание с: Anna IZBINSKA Z IZDEBNA H. PRAWDZIC
Рождение ребёнка
Около 1580
Рождение ребёнка
1580
Рождение ребёнка
1588
Сын: Grzybowski Z Grzybowa-Windyki H. Prus (ii - Wilczekosy) Stefan Dobrogost
Отец ребёнка: Grzybowski H. Prus (ii - Wilczekosy) Mikołaj
Płock
Смерть
Неизвестно