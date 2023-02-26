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Быкова Соломония Ефимова

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Место рождения

д.Тимошаты Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Тимошаты Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.05.1911

Муж: Быков Николай Стефанович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.03.1913

Сын: Быков Василий Николаев

Отец ребёнка: Быков Николай Стефанович

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1914

Дочь: Марфа Николаева

Отец ребёнка: Быков Николай Стефанович

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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