Быкова Соломония Ефимова
Место рожденияд.Тимошаты Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Тимошаты Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.05.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.03.1913
Отец ребёнка: Быков Николай Стефанович
Рождение ребёнка
07.07.1914
Дочь: Марфа Николаева
Отец ребёнка: Быков Николай Стефанович
Смерть
Неизвестно