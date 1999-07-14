Кузьмин Николай Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения19.12.1956
Дата смерти14.07.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1956
Отец: не указан
Рождение ребёнка
12.01.1979
Сын: Кузьмин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кузьмина Галина Вячеславовна
Рождение ребёнка
13.07.1983
Дочь: Кузьмина Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Кузьмина Галина Вячеславовна
Рождение ребёнка
12.06.1987
Дочь: Кондрашова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Кузьмина Галина Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.1999
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния