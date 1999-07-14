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Кузьмин Николай Евгеньевич

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Место рождения

Чернышово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

19.12.1956

Дата смерти

14.07.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1956

Отец: не указан

Мать: Кузьмина Александра Ивановна

Чернышово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
12.01.1979

Сын: Кузьмин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кузьмина Галина Вячеславовна

Рождение ребёнка
13.07.1983

Дочь: Кузьмина Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Кузьмина Галина Вячеславовна

Рождение ребёнка
12.06.1987

Дочь: Кондрашова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Кузьмина Галина Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Галина Вячеславовна

Смерть
14.07.1999
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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