(Китаева) Нина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Китаев Владимир Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.10.1990
Сын: Калганов Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно