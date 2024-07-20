(Китаева) Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Китаева) Нина Владимировна

(Китаева) Нина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Китаев Владимир Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.10.1990

Сын: Калганов Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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