Кламбовский Тимофей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1830
Сын: Кламбовский Гавриил Тимофеевич
Мать ребёнка: Кламбовская Феврония Иововна
Рождение ребёнка
16.05.1836
Дочь: Гликерия Тимофеевна
Мать ребёнка: Кламбовская Феврония Иововна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Семенова Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Кламбовская Феврония Иововна
Рождение ребёнка
До 1848
Сын: Кламбовский Семен Тимофеевич
Мать ребёнка: Кламбовская Феврония Иововна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно