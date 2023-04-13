Кламбовский Тимофей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кламбовский Тимофей Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1830

Сын: Кламбовский Гавриил Тимофеевич

Мать ребёнка: Кламбовская Феврония Иововна

Рождение ребёнка
16.05.1836

Дочь: Гликерия Тимофеевна

Мать ребёнка: Кламбовская Феврония Иововна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Семенова Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Кламбовская Феврония Иововна

Рождение ребёнка
До 1848

Сын: Кламбовский Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: Кламбовская Феврония Иововна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кламбовская Феврония Иововна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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