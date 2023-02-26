Лачихина Матрона Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Лачихин Николай Кириллов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1890
Дочь: Александра Николаева
Отец ребёнка: Лачихин Николай Кириллов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1892
Дочь: Марфа Николаева
Отец ребёнка: Лачихин Николай Кириллов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1901
Сын: Лачихин Григорий Николаев
Отец ребёнка: Лачихин Николай Кириллов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1904
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Лачихин Николай Кириллов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1906
Дочь: Ольга Николаева
Отец ребёнка: Лачихин Николай Кириллов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.04.1908
Дочь: Александра мл.
Отец ребёнка: Лачихин Николай Кириллов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1911
Отец ребёнка: Лачихин Николай Кириллов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно