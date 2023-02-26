Лачихина Матрона Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛачихина Матрона Борисова

Лачихина Матрона Борисова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Лачихин Андрей Николаев

Отец ребёнка: Лачихин Николай Кириллов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1890

Дочь: Александра Николаева

Отец ребёнка: Лачихин Николай Кириллов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1892

Дочь: Марфа Николаева

Отец ребёнка: Лачихин Николай Кириллов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1901

Сын: Лачихин Григорий Николаев

Отец ребёнка: Лачихин Николай Кириллов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1904

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Лачихин Николай Кириллов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1906

Дочь: Ольга Николаева

Отец ребёнка: Лачихин Николай Кириллов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.04.1908

Дочь: Александра мл.

Отец ребёнка: Лачихин Николай Кириллов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1911

Сын: Лачихин Сергей Николаев

Отец ребёнка: Лачихин Николай Кириллов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close