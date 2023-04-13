Василенко Мелания Исидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко Мелания Исидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1862

Сын: Василенко Сергей Евстафьевич

Отец ребёнка: Василенко Евстафий Васильевич

Рождение ребёнка
13.02.1866

Дочь: Мария Евстафьевна

Отец ребёнка: Василенко Евстафий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василенко Евстафий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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