Хмелевская Агрипина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелевская Агрипина Тимофеева

Место рождения

Курбатово, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1843 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Курбатово, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
29.09.1861 ст.

Муж: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.06.1862 ст.

Дочь: Хмелевская Пелагея Антонова

Отец ребёнка: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1863 ст.

Сын: Хмелевский Иван Антонов

Отец ребёнка: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1864 ст.

Сын: Хмелевский Матвей Антонов

Отец ребёнка: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1866 ст.

Сын: Хмельнов (Хмелевский) Иосиф Антонов

Отец ребёнка: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
09.03.1869 ст.

Дочь: Хмелевская Александра Антонова

Отец ребёнка: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1870 ст.

Дочь: Хмелевская Евдокия Антонова

Отец ребёнка: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1874 ст.

Сын: Хмелевский Гавриил Антонов

Отец ребёнка: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1875 ст.

Сын: Хмелевский (Егоров) Борис Антонов

Отец ребёнка: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1876 ст.

Сын: Хмелевский Иван Антонов

Отец ребёнка: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1878 ст.

Сын: Хмелевский Герасим Антонов

Отец ребёнка: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1880 ст.

Дочь: (Хмелевская) Наталия Антонова

Отец ребёнка: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1882 ст.

Сын: Хмелевский Георгий Антонов

Отец ребёнка: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1883 ст.

Сын: Хмелевский Артемий Антонов

Отец ребёнка: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1885 ст.

Дочь: Хмелевская Гликерия Антонова

Отец ребёнка: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния

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