Хмелевская Агрипина Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Хмелевская Пелагея Антонова
Отец ребёнка: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)
Отец ребёнка: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)
Сын: Хмелевский Матвей Антонов
Отец ребёнка: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)
Сын: Хмельнов (Хмелевский) Иосиф Антонов
Отец ребёнка: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)
Дочь: Хмелевская Александра Антонова
Отец ребёнка: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)
Дочь: Хмелевская Евдокия Антонова
Отец ребёнка: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)
Сын: Хмелевский Гавриил Антонов
Отец ребёнка: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)
Сын: Хмелевский (Егоров) Борис Антонов
Отец ребёнка: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)
Отец ребёнка: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)
Сын: Хмелевский Герасим Антонов
Отец ребёнка: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)
Дочь: (Хмелевская) Наталия Антонова
Отец ребёнка: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)
Сын: Хмелевский Георгий Антонов
Отец ребёнка: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)
Сын: Хмелевский Артемий Антонов
Отец ребёнка: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)
Дочь: Хмелевская Гликерия Антонова
Отец ребёнка: Хмелевский Антон Меркулов (Меркуриев)