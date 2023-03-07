Нестерова Матрена Вагурина
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Вагурин Ефим Назарович
Мать: Вагурина Наталья Вилкова
Бракосочетание
21.?.1909
Рождение ребёнка
?.10.1910
Дочь: Зиновия Ивановна
Отец ребёнка: Нестеров Иван Семенович
Рождение ребёнка
25.04.1913
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Нестеров Иван Семенович
Рождение ребёнка
06.02.1918
Отец ребёнка: Нестеров Иван Семенович
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.11.1924
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Нестеров Иван Семенович
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Нестеров Иван Семенович
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно