Нестерова Матрена Вагурина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестерова Матрена Вагурина

Нестерова Матрена Вагурина

avatar

Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Вагурин Ефим Назарович

Мать: Вагурина Наталья Вилкова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
21.?.1909

Муж: Нестеров Иван Семенович

Рождение ребёнка
?.10.1910

Дочь: Зиновия Ивановна

Отец ребёнка: Нестеров Иван Семенович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.04.1913

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Нестеров Иван Семенович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.02.1918

Сын: Нестеров Иван Иванович

Отец ребёнка: Нестеров Иван Семенович

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.11.1924

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Нестеров Иван Семенович

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Нестеров Федор Иванович

Отец ребёнка: Нестеров Иван Семенович

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close